معين يلتقي قيادات المؤتمر الشعبي في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم، قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وناقش معهم الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والاسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود.



ويأتي هذا اللقاء في إطار إلإجتماعات مع المكونات السياسية ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات مهامها على ضوء التحديات الماثلة، وأهمية حشد الجهود لدعمها واسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.

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وأشار رئيس الوزراء المكلف خلال اللقاء، الى ان الهدف والأجماع ان تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة.. معربا عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، وإدراكها الكامل للتحديات القائمة وأهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى التنسيق الكامل مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في متابعة جميع الجهود للإيفاء بالالتزامات المحددة في الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفق المدة الزمنية المحددة.. منوها بدعم ورعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية لهذه الجهود.

بدورهم، باركت قيادات المؤتمر الشعبي العام للدكتور معين عبدالملك، الثقة التي نالها وإعادة تكليفه من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لقيادة الحكومة الجديدة وثقتهم في قدرته بقيادتها وتحقيق التطلعات المعقودة عليها.. لافتين الى الحرص على ان يكون أعضاء الحكومة الجديدة من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءة حتى تستطيع القيام بدورها في هذا المنعطف الحرج من تاريخ اليمن.

كما وجهت خلال اللقاء الشكر باسم قيادات وقواعد حزب المؤتمر لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام لحكمته و جهوده الكبيرة في تذليل الصعاب للتوصل الى اليه تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. مثمنين جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهم الكبير وحرصهم على اليمن واليمنيين.