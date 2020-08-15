شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يحذر من هطول أمطار على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مركز الأرصاد من استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز، في نشرته التنبيهية، بأن أمطاراً متفاوتة يصاحبها الرعد أحياناً، ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وتكون أكثر غزارة على محافظات صنعاء، ذمار، إب، تعز ولحج.

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ولفت إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، شبوة، المهرة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.

وأشار إلى استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.