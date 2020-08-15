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عدن - ياسمين التهامي - محافظ أبين يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ يرة نت: أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، حسين زيد بن يحيى بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة أبين. وكان حسين زيد بن يحيى قد عين محافظا لمحافظة أبين في وقت سابق اليوم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (42) لسنة يرة نت: أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، حسين زيد بن يحيى بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة أبين. وكان حسين زيد بن يحيى قد عين محافظا لمحافظة أبين في وقت سابق اليوم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (42) لسنة

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