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عدن - ياسمين التهامي - أردوغان: سنحمي حقوقنا شرق المتوسط وبحر إيجه حتى النهاية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس التركي خلال حفل افتتاح العديد من المشاريع التنموية في ولاية ريزه شمالي البلاد logo logo × تركيا, دولي أردوغان: سنحمي حقوقنا شرق المتوسط وبحر إيجه حتى النهاية كلمة الرئيس التركي خلال حفل افتتاح العديد من المشاريع التنموية في ولاية ريزه شمالي البلاد 15.08.2020 أردوغان: سنحمي حقوقنا شرق المتوسط وبحر إيجه حتى النهاية Ankara ريزه/الأناضول جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستحمي حقوقها، في شرقي المتوسط وفي بحر إيجه، حتى النهاية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان، أثناء حفل افتتاح العديد من المشاريع التنموية في ولاية ريزه شمالي تركيا. وأكد أردوغان أنهم كثفوا جهودهم في هذه المرحلة من أجل حماية حقوق تركيا في بحر إيجه وشرقي المتوسط، والنهوض باقتصاد البلاد. وفي كلمته، استطرد أردوغان في عرض المنجزات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية على مدار السنوات الماضية. وأشار أردوغان إلى أنّ مطار "ريزه-أرتفين" الذي تم إنشاؤه فوق سطح البحر، سيدخل الخدمة في عام 2022، بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر في العام. الرئيس التركي خلال حفل افتتاح العديد من المشاريع التنموية في ولاية ريزه شمالي البلاد logo logo × تركيا, دولي أردوغان: سنحمي حقوقنا شرق المتوسط وبحر إيجه حتى النهاية كلمة الرئيس التركي خلال حفل افتتاح العديد من المشاريع التنموية في ولاية ريزه شمالي البلاد 15.08.2020 أردوغان: سنحمي حقوقنا شرق المتوسط وبحر إيجه حتى النهاية Ankara ريزه/الأناضول جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستحمي حقوقها، في شرقي المتوسط وفي بحر إيجه، حتى النهاية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان، أثناء حفل افتتاح العديد من المشاريع التنموية في ولاية ريزه شمالي تركيا. وأكد أردوغان أنهم كثفوا جهودهم في هذه المرحلة من أجل حماية حقوق تركيا في بحر إيجه وشرقي المتوسط، والنهوض باقتصاد البلاد. وفي كلمته، استطرد أردوغان في عرض المنجزات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية على مدار السنوات الماضية. وأشار أردوغان إلى أنّ مطار "ريزه-أرتفين" الذي تم إنشاؤه فوق سطح البحر، سيدخل الخدمة في عام 2022، بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر في العام.

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