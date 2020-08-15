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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة ويحذر المواطنين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مركز الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال مركز الأرصاد الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في نشرته الجوية إن أمطار متفاوتة الشدة ستهطل على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، شبوة، المهرة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة. سقطرى تدفن أحلام الوصاية.. والائتلاف الوطني الجنوبي يكسب الرهان مجدداً (رصد) مليونية جديدة للائتلاف الوطني الجنوبي بسقطرى تعيد الأرخبيل لساحة النضال الوطني عاجل.. رغم عراقيل المليشيات.. الائتلاف الوطني الجنوبي ينجح في تنظيم فعالية جماهيرية حاشدة في سقطرى “صور + بيان” وأشار إلى استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، وتصل سرعتها إلى 40 عقدة. وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ونبه إلى ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية. مركز الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال مركز الأرصاد الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في نشرته الجوية إن أمطار متفاوتة الشدة ستهطل على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، شبوة، المهرة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة. سقطرى تدفن أحلام الوصاية.. والائتلاف الوطني الجنوبي يكسب الرهان مجدداً (رصد) مليونية جديدة للائتلاف الوطني الجنوبي بسقطرى تعيد الأرخبيل لساحة النضال الوطني عاجل.. رغم عراقيل المليشيات.. الائتلاف الوطني الجنوبي ينجح في تنظيم فعالية جماهيرية حاشدة في سقطرى “صور + بيان” وأشار إلى استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، وتصل سرعتها إلى 40 عقدة. وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ونبه إلى ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

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