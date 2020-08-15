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عدن - ياسمين التهامي - موظفو مستشفى الثورة بصنعاء ينظمون تظاهرة للمطالبة بمستحقاتهم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ العشرات من الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء اليوم السبت، تظاهرة لمطالبة مليشيات الحوثي الانقلابية بصرف مستحقاتهم. وقال مشاركون في التظاهرة التي نظمت أمام بوابة المستشفى، إن مستحقات موظفي المستشفى موقوفة منذ ثمانية أشهر بما فيها مستحقات العاملين في مركز العزل الخاص بكورونا. وتعرض الموظفون المتظاهرون لتهديدات ووعيد مدير المستشفى المعين من المليشيات الحوثية العشرات من الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء اليوم السبت، تظاهرة لمطالبة مليشيات الحوثي الانقلابية بصرف مستحقاتهم. وقال مشاركون في التظاهرة التي نظمت أمام بوابة المستشفى، إن مستحقات موظفي المستشفى موقوفة منذ ثمانية أشهر بما فيها مستحقات العاملين في مركز العزل الخاص بكورونا. وتعرض الموظفون المتظاهرون لتهديدات ووعيد مدير المستشفى المعين من المليشيات الحوثية

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