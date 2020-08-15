شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تفقدية لأحوال الجرحى بهيئة مستشفى ذمار العام ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زيارة تفقدية لأحوال الجرحى بهيئة مستشفى ذمار العام !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ | 15 أغسطس | المسيرة نت: تفقد وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد المروني ،اليوم السبت، أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية في هيئة مستشفى ذمار العام. واطلع المروني ومعه رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم ومدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي، على طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى ..مشيدا بدورهم في مواجهة العدوان. ولفت إلى أن ما يقدّمه أبطال الجيش واللجان من تضحيات ستظل محل فخر واعتزاز.. مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم. كما اطلع وكيل أول محافظة ذمار على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في قسم العناية المركزة و مخازن الأدوية.. لافتا إلى أهمية توفير الأدوية والمستلزمات العلاجية للمرضى في كافة الأقسام الطبية بالهيئة. وأكد دعم السلطة المحلية لجهود الهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمجتمع. وكان رئيس الهيئة الدكتور الغشم قدم شرحا حول مستوى الخدمات في قسم العناية المركزة والأدوية المتوفرة في مخازن المستشفى وآلية صرفها للمرضى والصعوبات التي تواجه الهيئة وسبل معالجتها . | 15 أغسطس | المسيرة نت: تفقد وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد المروني ،اليوم السبت، أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية في هيئة مستشفى ذمار العام. واطلع المروني ومعه رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم ومدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي، على طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى ..مشيدا بدورهم في مواجهة العدوان. ولفت إلى أن ما يقدّمه أبطال الجيش واللجان من تضحيات ستظل محل فخر واعتزاز.. مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم. كما اطلع وكيل أول محافظة ذمار على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في قسم العناية المركزة و مخازن الأدوية.. لافتا إلى أهمية توفير الأدوية والمستلزمات العلاجية للمرضى في كافة الأقسام الطبية بالهيئة. وأكد دعم السلطة المحلية لجهود الهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمجتمع. وكان رئيس الهيئة الدكتور الغشم قدم شرحا حول مستوى الخدمات في قسم العناية المركزة والأدوية المتوفرة في مخازن المستشفى وآلية صرفها للمرضى والصعوبات التي تواجه الهيئة وسبل معالجتها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيارة تفقدية لأحوال الجرحى بهيئة مستشفى ذمار العام ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.