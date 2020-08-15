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عدن - ياسمين التهامي - هل يمكن أن يكون ميناء إسكندرون بديلا لمرفأ بيروت؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ضوعات: الإمارات توقع اتفاقات استثمارية وسياحية مع إسرائيل، تركيا تعرض على لبنان أحد موانئها كبديل عن مرفأ بيروت، روسيا تفتتح ممثلية تجارية لها في عدة مدن فلسطينية. 00:00 / 12:18 تركيا تعرض على لبنان أحد موانئها كبديل عن مرفأ بيروت عرضت تركيا على لبنان استخدام ميناء اسكندرون الدولي جنوبي البلاد كبديل فعال عن مرفأ بيروت الذي خرج عن الخدمة نتيجة الانفجار. وفي حديث لـ "قوانين الاقتصاد" قال المحلل الاقتصادي اللبناني، الدكتور جمال واكيم : "إن هذا العرض التركي فاشل تماما لأن لدى لبنان موانئ طرابلس وصيدا وصور وأيضا لديه خيار استخدام الموانئ السورية أي طرطوس واللاذقية والتي هي أقرب جغرافيا من تركيا، والميناء المنافس لميناء بيروت هو ميناء حيفا لأن هناك نية بتدمير مرفأ بيروت والإطاحة به نهائيا من أجل تفعيل دور ميناء حيفا خدمة لصفقة القرن وليكون صلة الوصل بين المشرق العربي ودول المتوسط." الإمارات تعزز علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار المباشر في عدة مجالات منها السياحة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والمياه والرعاية الصحية والثقافة والبيئة. وفور الإعلان عن هذه الاتفاقيات قفز مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 2.77% ليصل إلى 2155 نقطة في ارتفاع يثير الكثير من التساؤلات. وحول هذا الموضوع قال لـ "قوانين الاقتصاد" الخبير الاقتصادي والمالي، أمين أبو عيشة:" إن الاستثمارات الموقعة بين الإمارات وإسرائيل ستحفز نمو رأسمال بين الطرفين وكذلك أسواق الأسهم والأسواق المالية." التفاصيل في الملف الصوتي إعداد وتقديم: نغم كباس ضوعات: الإمارات توقع اتفاقات استثمارية وسياحية مع إسرائيل، تركيا تعرض على لبنان أحد موانئها كبديل عن مرفأ بيروت، روسيا تفتتح ممثلية تجارية لها في عدة مدن فلسطينية. 00:00 / 12:18 تركيا تعرض على لبنان أحد موانئها كبديل عن مرفأ بيروت عرضت تركيا على لبنان استخدام ميناء اسكندرون الدولي جنوبي البلاد كبديل فعال عن مرفأ بيروت الذي خرج عن الخدمة نتيجة الانفجار. وفي حديث لـ "قوانين الاقتصاد" قال المحلل الاقتصادي اللبناني، الدكتور جمال واكيم : "إن هذا العرض التركي فاشل تماما لأن لدى لبنان موانئ طرابلس وصيدا وصور وأيضا لديه خيار استخدام الموانئ السورية أي طرطوس واللاذقية والتي هي أقرب جغرافيا من تركيا، والميناء المنافس لميناء بيروت هو ميناء حيفا لأن هناك نية بتدمير مرفأ بيروت والإطاحة به نهائيا من أجل تفعيل دور ميناء حيفا خدمة لصفقة القرن وليكون صلة الوصل بين المشرق العربي ودول المتوسط." الإمارات تعزز علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار المباشر في عدة مجالات منها السياحة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والمياه والرعاية الصحية والثقافة والبيئة. وفور الإعلان عن هذه الاتفاقيات قفز مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 2.77% ليصل إلى 2155 نقطة في ارتفاع يثير الكثير من التساؤلات. وحول هذا الموضوع قال لـ "قوانين الاقتصاد" الخبير الاقتصادي والمالي، أمين أبو عيشة:" إن الاستثمارات الموقعة بين الإمارات وإسرائيل ستحفز نمو رأسمال بين الطرفين وكذلك أسواق الأسهم والأسواق المالية." التفاصيل في الملف الصوتي إعداد وتقديم: نغم كباس

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