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عدن - ياسمين التهامي - ردة فعل حوتين بعد 9 سنوات من إعادتهما إلى الماء... فيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اثنان من الحيتان البيضاء "البيلوغا"، لأول مرة إلى البحر بعد قضاء 9 سنوات في الأسر داخل حوض مائي في الصين. ونشرت "سكاي نيوز" فيديو للحيتان بعد إعادتهما إلى حوض مائي صغير للرعاية بهما قبل إعادتهما إلى البحر. الحوتان ليتل غراي وليتل وايت، كانا أسيران في حوض مائي صغير في الصين لما 9 سنوات وتم نقلهما على ظهر شاحنة، بدا سعيدان وقاما ببعض الحركات البهلوانية في الماء. وتبلغ مساحة المحمية المؤقتة نحو 32 كم مربعا، قبالة سواحل آيسلندا، وتعتبر أول محمية لحيتان "البيلوغا" في العالم. اثنان من الحيتان البيضاء "البيلوغا"، لأول مرة إلى البحر بعد قضاء 9 سنوات في الأسر داخل حوض مائي في الصين. ونشرت "سكاي نيوز" فيديو للحيتان بعد إعادتهما إلى حوض مائي صغير للرعاية بهما قبل إعادتهما إلى البحر. الحوتان ليتل غراي وليتل وايت، كانا أسيران في حوض مائي صغير في الصين لما 9 سنوات وتم نقلهما على ظهر شاحنة، بدا سعيدان وقاما ببعض الحركات البهلوانية في الماء. وتبلغ مساحة المحمية المؤقتة نحو 32 كم مربعا، قبالة سواحل آيسلندا، وتعتبر أول محمية لحيتان "البيلوغا" في العالم.

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