شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية تعترف على الهواء أنها مصابة بالايدز .. وتكشف مفاجأة غير متوقعة عن الشخص الذي نقل إليها المرض ..وكيف كانت نهايته صادمة «فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مواطنة سعودية تفاصيل إصابتها بمرض الإيدز ، عن طريق والد ابنتها الذي أصيب بالمرض خارج المملكة وتزوجها بدون أن يخبرها مسبقًا لكي يخيرها إذا ما أرادت أن تكمل حياتها معه أم لا.

وقالت السيدة وتدعى أم مجيد ، خلال برنامج “اتجاهات” مع نادين البدير على قناة روتانا خليجية : “أصبت فيروس الإيدز من والد ابنتي، وأصبت بالمرض أنا وزوجته الأولى! “؛ لافتة إلى أن الأطباء نصحوه بألا يتزوج.”

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وأضافت: ” زوجي أصيب بالإيدز خارج المملكة، وفي مستشفى عسير اكتشف المرض وحذره الأطباء من الزواج دون إذنهم، لكنه خطبني وتزوجني دون أن يخبرني أو يخبرهم! ، حيث أن هذا الأمر قبل 20 عامًا.

متزوج 4

وأشارت السيدة أن زوجها كان متزوجاً من 3 أخريات غيرها ، ولكنه طلق اثنين ، وظلت هي على ذمته وزوجة أخرى .

وتابعت أم مجيد : ” أهل زوجي عزلوه في غرفة بعد أن عرفوا بإصابته بالإيدز حتى مات، أما أهلي فرفضوا أن أتجه للعلاج وقالوا لي: موتي ولا تفضحينّا!!” .

انتحار

واستطردت : ” طلب مني أن يرى ابنته ، وعندما ذهبت إليه وجدت أهله قد وضعوه في غرفه وأغلقوا عليه ، خائفين من العدوى ، ونظر لابنته من الشباك ، وثاني يوم انتحر” .