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شكرا لبحثكم عن خبر البيضاء.. القاعدة يعدم طبيب أسنان بتهمة التجسس لصالح الحوثيين (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة المصنف ارهابياً عالمياً، الجمعة، على إعدام طبيب يمني يمحافظة البيضاء (جنوب اليمن).
وقال نشطاء حقوقيون لـ"المشهد الخليجي" إن عناصر القاعدة أعدموا طبيب الأسنان، الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي، الذي يعمل في مركز الصومعة الصحي، رمياً بالرصاص وقاموا بصلبه في الشارع العام بمدينة الصومعة بمحافظة البيضاء.
وأوضح النشطاء أن عناصر القاعدة اتهموا "اليوسفي" الذي يعمل في الصومعة منذ عشر سنوات بالتجسس لصالح ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وبث تنظيم القاعدة فيديو يظهر ما زعم أنها "اعترافات" للطبيب اليوسفي الذي ينتمي إلى محافظة تعز (جنوب غرب)، حيث قال إنه تم تجنيده من قبل جهاز الامن القومي.
* مواقع
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