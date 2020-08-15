شكرا لبحثكم عن خبر علاج ألم الأسنان في 3 دقائق فقط "تعرف عليه" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يعد ألم الأسنان من أصعب انواع الآلام التى يتعرض لها الانسان وتشعره بوجع قوي فى الرأس، وفى بعض الاحيان لا تستطيع المسكنات العادية القضاء على هذا الألم.
ذكر موقع "بولد سكاى" أن من أقوى الأعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج ألم الاسنان هى المريمية وللأسف لا يعرف كثيرون هذه المعلومة.
تمتلك المريمية قدرة على علاج ألم الاسنان بشكل سريع بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات.
تعمل المريمية على تطهير اللثة والفم من الالتهابات والفطريات والميكروبات الضارة المسببة للرائحة الكريهة وللشعور بألم الأسنان خاصة فى حالة وجع درس العقل.
طريقة عمل وصفة المريمية لعلاج ألم الأسنان - امزج ملعقتين صغيرتين من المريمية المجففة والمكسرة وملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء. - اغسل المزيج داخل فمك لمدة 3 دقائق ثم ابصقه واشطف فمك بلطف
كانت هذه تفاصيل خبر علاج ألم الأسنان في 3 دقائق فقط "تعرف عليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.