شكرا لبحثكم عن خبر بعد 30 عاماً .. العثور على مسن في إب (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عثر على مسن في محافظة إب وسط البلاد بعد ثلاثين عاماً من الفراق.

ويقول مواطنون أن أصل الحكاية لكم أن تتخيلوا العم عبده هزاع ظل في مسجد لمدة ثلاثين عاما في محافظة اب.

ويضيف المواطنون ليس له اسرة او احد يسأل عليه تنبه.لافتا لذلك احد شباب المنطقة وحاول أن يعرف اي معلومه عنه.

ويشير فأعطاه البطاقة وكان التواصل بنا ونشرنا عنه معلومات من صورة البطاقة قبل أسبوع تقريبا.

وواصل قائلا الموطنون حتى جاء الخبر اليقين أن تواصلوا أهل هذا المواطن وسيحضرون إليه خلال يومين.

ونوه بالقول الغريب أن الرجل من نفس المنطقة تحديدا

من الجعاشن.

وحسب كلامه قال انه ترك البلاد بسبب انهم لم يعطوه ارض حقه من بعد والده فغاب وغاب الجميع عنه.

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