شكرا لبحثكم عن خبر انتصارات عسكرية لقوات ”الشرعية“ في الجوف وفرار جماعي لمليشيا الحوثي بعد مصرع قائد محور ”سفيان“ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، الجمعة 14 اغسطس/آب، سيطرتها على مواقع عسكرية جديدة إثر معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين في محافظة الجوف (شمالي البلاد).

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، نقلا عن مصادر عسكرية، إن "القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنت من تحرير مواقع الصبايغ وبرق الخيل وعدد من المواقع القتالية في جبهة العلم بالمحافظة".

وأضاف البيان، أن "المليشيات الحوثية تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بنيران الجيش وفرار جماعي لعناصرها مخلفة العشرات من جثث قتلاها في الجوف".

وذكر أنه "من بين قتلى المليشيات الحوثية القيادي أبوحيدر الحمزي، قائد محور سفيان (مقره في محافظة عمران المجاورة)، حيث لقي مصرعه خلال المعارك هو وعدد من مرافقيه أثناء استهدافهم من قبل مدفعية الجيش الوطني".

وأردف: "أفراد الجيش الوطني تمكنوا من الاستيلاء على 4 أطقم قتالية (عربات عسكرية) وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمواقع متفرقة من جبهات محافظة الجوف".

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