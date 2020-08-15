شكرا لبحثكم عن خبر تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن عملية تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية، يوم الجمعة، في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأضافت المصادر أن القيادة العسكرية للمنطقة العسكرية السادسة نجحت في تبادل أسرى مع جماعة الحوثي، بإطلاق أربعة أسرى من الحوثيين أسروا في معارك سابقة مقابل أربعة من جنود الحكومة في سجون الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن وسطاء قلبيون ساعدوا في استكمال عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأكد الحوثيون حدوث صفقة التبادل.

وعادة ما يتمكن قبليون من استكمال عملية تبادل أسرى بين الطرفين، في ظل تراجع جهود الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول2018م.

ومطلع أغسطس/آب الجاري أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي يجرون حاليا مباحثات من أجل إطلاق عدد “هام” من الأسرى.

وفي فبراير/شباط الماضي اتفق الحوثيون والحكومة اليمنية على خطة مفصلة لإنجاز صفقة أولى لتبادل أسرى ومعتقلين، لكن لاحقاً تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة تنفيذه الخطة.



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