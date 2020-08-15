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عمليات استهداف وقصف حوثية على القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

عمليات استهداف وقصف حوثية على القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيراني باليمن عمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

 

وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية بقذائف الهاون و الآر بي جي بشكل هستري في أوقات متفرقة من يومنا هذا السبت ..

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وأضاف المصدر أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين بالمنطقة مما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وإعاقة حركة التنقل في القرى.

 

 هذا وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة الآف الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء في ظل صمت وتجاهل أممي لتلك الانتهاكات

 

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