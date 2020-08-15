الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت عن النشرة التحذيرية الخاصة خلال الـ24ـساعة القادمة.



وبين المركز أن امطار متوسطة الى غزيرة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد إستمرار هطول امطار متفاوتة الشدة ، يصاحبها الرعد أحيانا على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية تكون أكثر غزارة على محافظات (صنعاء ، ذمار، إب، تعز ولحج) ، كما يحتمل هطول امطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع ،شبوة ،المهرة وحضرموت)، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي (تعز والحديدة )..

ويتوقع أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها الى 40عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية لبلادنا.