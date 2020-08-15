شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد كبير من مليشيات الحوثي خلال تحرير مواقع شرق الحزم عاصمة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 الجوف - الخليج 365 قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي، السبت خلال تحرير مواقع شرق الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، بمقتل عدد كبير من مليشيات الحوثي الايرانية خلال تحرير الصبايغ شرق الحزم صباح اليوم. وأشارت إلى أن القوات الحكومية اغتنمت سبعة أطقم عسكرية فيما تم تدمير ثلاثة اطقم ومدرعة في غارات جوية لمقاتلات التحالف.

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