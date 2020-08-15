شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يصدر قرارات جمهورية جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرار رقم (22) لسنة 2020م بشأن تعيين أعضاء في مجلس الشورى. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقضى القرار في مادته الأولى تعيين التالية أسمائهم اعضاء في مجلس الشورى وهم: ١_عبدالعزيز علي علي الزارقة Advertisements ٢_محمد عبدالله حامد الحامد مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية تاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠م.

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