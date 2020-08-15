اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد اعدام طبيب صلباً بالبيضاء على طريقة داعش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اعدام طبيب صلباً بالبيضاء على طريقة داعش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد اعدام طبيب صلباً بالبيضاء على طريقة داعش

نفذ تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء امس الجمعة عملية اعدام بحق طبيب يعمل بالمحافظة.

.

لمتابعتنا على تيليجرام 

 

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

 

وقالت مصادر محلية ان الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي يعمل طبيب اسنان بالمحافظة تم اعدامه وصلبه وسط الشارع الرئيسي لمدينة الصومعة.

 

واضافت المصادر ان عناصر القاعده وجهت للطبيب تهمة التجسس وابتزازالنساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد اعدام طبيب صلباً بالبيضاء على طريقة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا