شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اعدام طبيب صلباً بالبيضاء على طريقة داعش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد اعدام طبيب صلباً بالبيضاء على طريقة داعش نفذ تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء امس الجمعة عملية اعدام بحق طبيب يعمل بالمحافظة. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقالت مصادر محلية ان الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي يعمل طبيب اسنان بالمحافظة تم اعدامه وصلبه وسط الشارع الرئيسي لمدينة الصومعة. واضافت المصادر ان عناصر القاعده وجهت للطبيب تهمة التجسس وابتزازالنساء.

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