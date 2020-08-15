شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جريمة مروعة تهز الشعب اليمني حدثت وسط الشارع العام .. (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عصابات القاعدة وداعش التكفيرية، اليوم السبت، على إعدام الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي من أبناء محافظة تعز يعمل طبيباً للأسنان بمحافظة البيضاء.

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وأكدت مصادر محلية أن الدكتور اليوسفي يعمل طبيبا للأسنان في مديرية الصومعة منذ عشر سنوات وبعد أن هربت العناصر التكفيرية من قيفة ووصولهم إلى الصومعة أقدمت على إعدام وصلب الدكتور اليوسفي وسط الشارع العام بمدينة الصومعة، بتهمة التخابر مع الجيش واللجان الشعبية.

وذكرت المصادر أن العناصر التكفيرية تنوي إعدام المزيد من المختطفين لديها

ولقيت الحادثة استنكارا شعبيا كبيرا، وحمل ناشطون يمنيون تحالف العدوان السعودي الأمريكي مسؤولية دعم التنظيمات التكفيرية التي ترتكب الجرائم بحق أبناء ا

لشعب اليمني.