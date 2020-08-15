شاهد جريمة مروعة تهز الشعب اليمني حدثت وسط الشارع العام .. (صور وفيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عصابات القاعدة وداعش التكفيرية، اليوم السبت، على إعدام الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي من أبناء محافظة تعز يعمل طبيباً للأسنان بمحافظة البيضاء.
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وأكدت مصادر محلية أن الدكتور اليوسفي يعمل طبيبا للأسنان في مديرية الصومعة منذ عشر سنوات وبعد أن هربت العناصر التكفيرية من قيفة ووصولهم إلى الصومعة أقدمت على إعدام وصلب الدكتور اليوسفي وسط الشارع العام بمدينة الصومعة، بتهمة التخابر مع الجيش واللجان الشعبية.
وذكرت المصادر أن العناصر التكفيرية تنوي إعدام المزيد من المختطفين لديها
ولقيت الحادثة استنكارا شعبيا كبيرا، وحمل ناشطون يمنيون تحالف العدوان السعودي الأمريكي مسؤولية دعم التنظيمات التكفيرية التي ترتكب الجرائم بحق أبناء ا
لشعب اليمني.
بعد هروبهم من #قيفة ووصولهم الى #الصومعه , تنظيم القاعدة يعدم و يصلب جثمان دكتور اسنان من ابناء #تعز يعمل في الصومعه منذ 10 سنوات— علي النسي (@aalnaasi) August 15, 2020
هذا وينوي تنظيم القاعدة اعدام المزيد عصر اليوم
حسبنا الله ونعم الوكيل#علي_النسي pic.twitter.com/IgDfca1oaY
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