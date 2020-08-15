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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد صورة للهودج الذي تحمل فيه العروس في تهامة ضمن طقوس تم توارثها من الزمن القديم. نشر ناشطون مهتمون بالتراث القديم صورة قالواانها من طقوس الأعراس في تهامة Advertisements وتظهر في الصورة رجل يقود جملاً وعليه ما يسموه انه " الهودج" تحمل العروسة على ظهر الجمل وهذه طقوس يمنية كانت تتم لكن تم تجاوزها وهي جزء من التراث والتاريخ و هناك مناطق أخرى تقوم بهذا الطقوس الجميلة .



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