مدير شرطة البيضاء يوضح حقيقة طرد أفراد بعد إكمال تدريباتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

البيضاء - الخليج 365

كشف العميد الركن أحمد محمد الحداد مدير عام شرطة البيضاء، تفاصيل بخصوص ماتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن العميد الركن أحمد الحداد قام بطرد بعض الأفراد بعد أن أكملوا تديرباتهم.



وقال العميد الحداد في تصريح نشره المركز الإعلامي لشرطة البيضاء، "هؤلاء مجموعه من الشباب تدربوا في مدرسة القوات الخاصة واعملوا فترة الاستجداد ورافضين يواصلوا التدريب وطلبوا منا حقوق فقلنا يلزمكم التدريب معنا في المعسكر لانهم لم يرقموا الى الآن واذا فيها رفض من الآن كيف سيكون وضعهم في الجبهات وقالوا انهم يريدوا حقوق مني وانهم عسكر معي فقلت لهم لستوا معي أننا جميعا مع الوطن فما اعطيتني القيادة لن امنعه عنهم واذا لم تعطي نصبر جميعا".

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وتابع "فسارع بعضهم الى الاعتذار اليناء بسبب هذا التصرف وعادوا الى معسكر التدريب وانتهى الإشكال الحاصل".

ومضى "مع العلم انه لايزال الافراد حتى اليوم في معسكرهم التدريبي لإكمال باقي الدورة التدريبية ومن غادر هم الذين يتساقطون في منتصف الطريق ومن لم يستطيع الصبر في الميدان فكيف يصبر في المعركة.. قطرة عرق في الميدان توفر لكل قطرة دم في المعركة".

وحذر مركز شرطة البيضاء من اسماهم "اصحاب الطابور الخامس من هذا التصرف ونشر الشائعات المغرضه لشق الصف بين القيادة وافرادهم، مضيفا" ولكن نجلس مكفوفين الإيدي".