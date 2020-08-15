شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يسقط عدد من الطائرات المفخخة في الأجواء اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم، طائرات (مفخخة) بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني.

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