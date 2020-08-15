شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإعلان عن الحكومة الجديدة مُرتبط بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن توازي العمل بين اللجنة العسكرية السعودية للإشراف على تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، والمشاورات التي تُجرى لتشكيل الحكومة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه لن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة إلا بعد الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري والأمني.

وأوضحت أن الجهود التي تقودها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، تتزامن مع حراك أممي ودولي للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام شامل باليمن.

ولفتت إلى أن الخطة الثالثة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، استوعبت بعض ملاحظات النسخ السابقة من المبادرة التي رُفضت من الجانب الحكومي.