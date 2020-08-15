شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإعلان عن الحكومة الجديدة مُرتبط بهذا الأمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن توازي العمل بين اللجنة العسكرية السعودية للإشراف على تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، والمشاورات التي تُجرى لتشكيل الحكومة.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه لن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة إلا بعد الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري والأمني.
وأوضحت أن الجهود التي تقودها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، تتزامن مع حراك أممي ودولي للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام شامل باليمن.
ولفتت إلى أن الخطة الثالثة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، استوعبت بعض ملاحظات النسخ السابقة من المبادرة التي رُفضت من الجانب الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: الإعلان عن الحكومة الجديدة مُرتبط بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.