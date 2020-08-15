شكرا لبحثكم عن خبر هجمات واسعة لقوات ”الشرعية“ في نهم.. تحرير 6 سلاسل جبلية واستمرار للتقدم صوب صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت قوات الجيش الوطني، الجمعة 14 اغسطس/آب، انها أحرزت تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم، (شرق محافظة صنعاء)، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة.

وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فقد تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم، من تحرير عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال “الدخيل”، وجبال “العلق” و”الرماة”، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال “صفراء شنان”، و”الأغر”، و”الدشوش”.

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وكانت قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية، من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجمات واسعة لقوات ”الشرعية“ في نهم.. تحرير 6 سلاسل جبلية واستمرار للتقدم صوب صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.