الأرصاد يعلن عن النشرة الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز، أن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد أحيانا على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية على محافظات ( صنعاء ، ذمار، إب، تعز ولحج )، كما يحتمل هطول امطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع ، شبوة ، حضرموت والمهرة ).

وأما المناطق الساحلية، أجواء حارة ورطبة وطقس صحو الى غائم جزئياً مع احتمال هطول امطار متفرقة على المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة، والرياح السطحية معتدلة تنشط احياناً جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية، وشمالية غربية على السواحل الغربية.

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وبالمناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائم جزئياً، حار نهارا مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة والرياح متغيره الاتجاهات معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للاتربه والرمال.

وبأرخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع أحتمال هطول أمطار خفيفة، مع رياح موسمية جنوبية غربية تصل سرعتها الى 45 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وإرتفاع الموج بسبب الرياح الموسمية الشديدة خصوصاً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية لبلادنا