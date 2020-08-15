شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم القاعدة يعدم الطبيب اليوسفي بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وسائل اعلامية، أن عناصر تنظيم القاعدة في البيضاء أعدمت طبيبا بتهمة التجسس.



وقالت، إن القاعدة أعدمت الدكتور مطهر محمد سيف اليوسفي الذي يعمل طبيباً بمحافظة البيضاء.

وأشارت الى انه تم صلب الطبيب من قبل عناصر القاعدة بتهمة أنه جاسوس لسلطة صنعاء.

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