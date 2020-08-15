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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناصة الحوثيين تستهدف لشكل مباشر أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت قناصة المليشيات الحوثية، الأحياء السكنية والمواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة بشكل مباشر.
وقالت مصادر محلية إن قناصة المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها القناصة عيار 50 على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان والمدنيين في المدينة بشكل مباشر.
وأضافت المصادر أن استهداف قناصة المليشيات للأحياء السكنية والمواطنين سبب حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين.
هذا وتواصل قناصة المليشيات الحوثية استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.
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