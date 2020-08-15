قناصة الحوثيين تستهدف لشكل مباشر أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت قناصة المليشيات الحوثية، الأحياء السكنية والمواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة بشكل مباشر.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن قناصة المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها القناصة عيار 50 على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان والمدنيين في المدينة بشكل مباشر. وأضافت المصادر أن استهداف قناصة المليشيات للأحياء السكنية والمواطنين سبب حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين. هذا وتواصل قناصة المليشيات الحوثية استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

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