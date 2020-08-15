شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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مصادر محلية في الجبلية أفادت أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المختلفة على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالمنطقة بنيران أسلحتها الرشاشة، مما سادت حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

وتتعرض القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة لاستهداف من قبل المليشيات الحوثية، بشكل يومي، مما ينتج عنها خسائر في صفوف المدنيين، في ظل صمت الأمم المتحدة