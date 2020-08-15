المشتركة تحقق إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين بعد قصف الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

حققت القوات المشتركة إصابات مباشرة في عمق مواقع مليشيات الحوثي استخدمت لقصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



Advertisements

وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيات الحوثية المتمركزة شمال الدريهمي أطلقت خمس قذائف مدفعية الهاون على قرية النخيلة الأهلة بالسكان والواقعة جنوب غرب الدريهمي والبعيدة عن اي هدف عسكري.

وأضافت المصادر، أن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على المواقع المليشيات التي استخدمت لقصف النخيلة وحققت إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين.

وكانت القوات المشتركة قد ردت في وقت سابق على مصادر نيران استهدفت مناطق سكنية في مدينة الحديدة وتمكنت من اخمادها