بترومسيلة تدعم شبوة بـ 13 جهاز تنفس و 1000 شريحة فحص سريع لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

الخليج 365 - شبوة

دعمت شركة بترومسلة، محافظة شبوة بثلاثة عشر جهاز تنفس اصطناعي، و 1000 شريحة للفحص السريع، وذلك للمساهمة بمواجهة جائحة كورونا.

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وثمن محافظ شبوة محمد بن عديو، خلال لقائه مع مدير العلاقات العامة بالشركة سليمان الجابري، مساعدة شركة بترومسيلة ممثلة بمديرها العام محمد بن سميط، لمحافظة شبوة بمواجهة كورونا، لافتا إلى الصعوبات الكبيرة في مواجهة مثل هذا الوباء، وحاجة ثلاثة مراكز للعزل العلاجي في شبوة للتجهيزات الطبية الأساسية.

من جانبه استعرض الجابري، طبيعة تدخلات الشركة في دعم السلطات المحلية والصحية بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة في مواجهة كورونا