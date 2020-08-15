- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بترومسيلة تدعم شبوة بـ 13 جهاز تنفس و 1000 شريحة فحص سريع لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
الخليج 365 - شبوة
دعمت شركة بترومسلة، محافظة شبوة بثلاثة عشر جهاز تنفس اصطناعي، و 1000 شريحة للفحص السريع، وذلك للمساهمة بمواجهة جائحة كورونا.
وثمن محافظ شبوة محمد بن عديو، خلال لقائه مع مدير العلاقات العامة بالشركة سليمان الجابري، مساعدة شركة بترومسيلة ممثلة بمديرها العام محمد بن سميط، لمحافظة شبوة بمواجهة كورونا، لافتا إلى الصعوبات الكبيرة في مواجهة مثل هذا الوباء، وحاجة ثلاثة مراكز للعزل العلاجي في شبوة للتجهيزات الطبية الأساسية.
من جانبه استعرض الجابري، طبيعة تدخلات الشركة في دعم السلطات المحلية والصحية بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة في مواجهة كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بترومسيلة تدعم شبوة بـ 13 جهاز تنفس و 1000 شريحة فحص سريع لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.