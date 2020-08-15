محافظ حضرموت يعزي رئيس جامعة سيئون في وفاه "والدته"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اصدق التعازي وخالص المواساة لرئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته".

Advertisements ونقل المحافظ التعاري لأخيه الأستاذ أمين وأفراد أسرته كافة، سائلًا الله تعالى أن يتغمد "فقيدتهم" بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها بالصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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