شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك في إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، السبت، اعتزامه زيارة إسرائيل، بشرط توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

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وقال بن بريك -في تغريدة بحسابه على تويتر- "إذا فُتحت زيارة اليمنيين (الجنوبيين) إلى تل أبيب، سأزور اليهود الجنوبيين في بيوتهم".

وأضاف بن بريك أنه "سيزور القدس وسيصلي في المسجد".

وفي سياق مغازلته لإسرائيل، دعا بن بريك إلى "السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر (في إشارة إلى إسرائيل)".

والمجلس الانتقالي مدعوم عسكريا وسياسيا من الإمارات المتواجدة في اليمن منذ مارس/آذار.

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والخميس، أعلنت الإمارات وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وذلك بحسب بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقب إعلان الإمارات إقامة علاقة تطبيع مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي بمباركة أمريكية، سارعت كيانات يمنية ممولة من دولة الإمارات لمباركة هذه الخطوة والترحيب بها.

وأمس الجمعة، شارك نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو -في تغريدة مقتضبة على تويتر- "السلام عليكم وعلينا"، بعد إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ورد هاني بن بريك وهو قيادي سلفي متشدد ومتهم في قضايا إرهاب على تغريدة نتنياهو قائلا "وعليكم السلام وعلينا، وحيا على سلام تسكن فيه المنطقة، ويقطع دابر الحروب وتجارها".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".