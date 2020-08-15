شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «قناة المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين تبث «خبراً محزناً» للمليشيا بخسارة المخطط الكبير وقائد «محور سفيان» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة التابعة لمليشا الحوثيين خبراً محزناً لانصارها بمقتل قائد محور سفيان من قبل قوات الجيش الوطني ، وقالت مصادر ميدانية أن الحوثيين تلقوا خسارة كبيرة بسقوط عدد من القتلى والجرحى .

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وفي ذات السياق أعلن الجيش الوطني، الجمعة، السيطرة على مواقع عسكرية جديدة في محافظة الجوف شمالي البلاد، بعد معارك ضارية أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادي كبير.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، نقلا عن مصادر عسكرية، إن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنت من تحرير مواقع الصبايغ وبرق الخيل وعدد من المواقع القتالية في جبهة العلم بالمحافظة”.

وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بنيران الجيش وفرار جماعي لعناصرها مخلفة العشرات من جثث قتلاها في الجوف”.