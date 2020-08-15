شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة تجمع اسرائيليين وإماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بعد ساعات من قرار التطبيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلامية اسرائيلية صورة تجمع اسرائيليين ومواطنين إماراتيين أثناء زيارتهم لجامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وعلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الصورة: مواطنون من إسرائيل والإمارات خلال زيارتهم لجامع الشيخ زايد في أبوظبي. ما أجمل هذه الصورة. جمعة مباركة. وجاء نشر هذه الصورة بعد ساعات قليلة من إعلان التطبيع واقامة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. المصدر - اثراء

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