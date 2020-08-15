شكرا لبحثكم عن خبر انتعاش الريال اليمني امام العملات الاجنبية .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتعاش الريال اليمني امام العملات الاجنبية .. تفاصيل آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم السبت في السوق المصرفية السوداء، في صنعاء وعدن بعد ان حقق الريال اليمني استقرار نسبي وقفزة ذهبية مقابل العملات الاخرى

أسعار الصرف بصنعاء: أسعار الشراء

الدولار الأمريكي:600

الريال السعودي: 157.2

أسعار البيع

الدولار الأمريكي: 602

الريال السعودي: 157.4

أسعار الصرف بعدن:

أسعار الشراء

الدولار الأمريكي: 757

الريال السعودي: 199

أسعار البيع

الدولار الأمريكي: 760

الريال السعودي: 199.5

وكان الدولار الامريكي وصل الخميس الى 770 ريال في عدن للبيع .

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