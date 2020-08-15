دبابات المجلس الانتقالي الجنوبي تغادر عدن "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة -

انسحبت قوات عسكرية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من عدن الى أبين ومنها الى لحج.

وجاء الانسحاب تزامنا مع بدء تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض.

ويظهر في الصورة الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي.

و تبداء الإنسحاب من العاصمة عدن بإتجاه محافظة أبين شرق البلاد.

المصدر: كريتر سكاي

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