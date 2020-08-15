اخر مستجدات المعارك في الجوف بعد هجوم عنيف للمليشيات استمر اكثر من 10 ساعات

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية ومحلية عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في جبهات الجوف بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم الجمعة ولاتزال مستمرة حتى الآثناء بين قوات الجيش الوطني مسنودا بمقاومة بني نوف من جهة ، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى إثر محاولة مليشيات الحوثي تنفيذ، التفاف على جبهة العلمان.
وأضافت، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من افشال هذا الالتفاف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي.
وطبقا للمصادر فإن تمكنت المقاومة من تنفيذ عدة كمائن ومحاصرة اعداد اخرى من عناصر مليشيا الحوثي في منطقة أبرق الخليله بحسب مصادر اعلامية وعسكرية متطابقة.
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