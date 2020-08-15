شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشؤون الاجتماعي تنعي مدير مكتبها بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 الخليج 365 - متابعات نعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مدير مكتبها بمحافظة مأرب حسن بن مبخوت الشبواني الذي استشهد يوم أمس وهو يدافع عن الجمهورية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements وقالت في بيان لها " لقد خسرت الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، شخصية مثابرة ومتفانية، تتسم بالتعاون وحب العطاء" وتقدمت الوزارة بخالص العزاء الى اسرة الشهيد ولقيادة السلطة المحلية بمأرب وجميع العاملين بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

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