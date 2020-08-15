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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحقق تقدماً جديداً في نهم ويكبد المليشيا عشرات القتلى والجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
حققت قوات الجيش الوطني امس تقدماً جديداً في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة ايرانيا.
وذكر موقع (سبتمبر نت ) ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدداً من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل" و "العلق" و "الرماة" وصفراء "شنان" و "الأغر"و" الدشوش".
واشار ، الى ان مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها..لافتاً الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
ويتمتع أبطال الجيش، بمعنويات مرتفعة، وجاهزية قتالية عالية ويواصلون التقدّم بثبات في مختلف المواقع في جبهة نهم، ويلقنون العدو خسائر مستمرة في الأرواح والمعدات..مؤكدين عزمهم على المضي قدماً في استعادة الدولة وحماية الجمهورية، وحماية الوطن والشعب اليمني وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وشرعيته.
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