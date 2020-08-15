شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية وميدانية تكشف حقيقة تقدم المليشيات الحوثية باتجاه مأرب "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في جبهات محافظة مأرب شرقي اليمن، وعن حقيقة الأنباء المتداولة عن تقدم المليشيات من شرق مارب.

وقالت المصادر، إن المليشيات الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية بالمئات من عناصرها إلى الجبهات الشرقية بمأرب.

واضافت أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم الذي شنته المليشيات الحوثية على "النضود" والمواقع المحيطة شرق بير المرازيق بالجوف المحاذية لمأرب.

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وقالت صحيفة الجيش الوطني، ان قوات الجيش حققت تقدماً جديداً في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة ايرانيا.

وذكر موقع (سبتمبر نت ) ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدداً من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل" و "العلق" و "الرماة" وصفراء "شنان" و "الأغر"و" الدشوش".

واشار ، الى ان مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها..لافتاً الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ويتمتع أبطال الجيش، بمعنويات مرتفعة، وجاهزية قتالية عالية ويواصلون التقدّم بثبات في مختلف المواقع في جبهة نهم، ويلقنون العدو خسائر مستمرة في الأرواح والمعدات..مؤكدين عزمهم على المضي قدماً في استعادة الدولة وحماية الجمهورية، وحماية الوطن والشعب اليمني وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وشرعيته.