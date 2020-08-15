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يزيد بن سلمان - شبوة - ”يمني” يتمكن من القضاء على ”ثعبان” ضخم أثناء انشغاله بالتهام فار كبير تمكن مواطن يمني، من القضاء على "ثعبان" ضخم أثناء انشغاله بالتهام فار كبير.

وذكر مصدر محلي، أن مواطن عزاني من أبناء مديرية ميفعة محافظة شبوة، تمكن من قتل ثعبان ضخم في إحدى الأشجار فوق وادي حبان بالقرب من مدينة عزان، إذ وجد الثعبان عندما كان يبحث عن أغنامه.

وأفاد المصدر بأن هذا الثعبان يعد أحد أطوال الثعابين التي تم العثور عليها أخيرا في المنطقة ويبلغ طوله أكثر من مترين، وتمكن المواطن العزاني عصر أمس الخميس من قتله عندما كان يلتهم "فأر" بحجم كبير، وبينما كان الثعبان منشغلاً بتناول وجبته، قام المواطن بقتله بإطلاق النار عليه، ليلقى حتفه وفي فمه الفأر.

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