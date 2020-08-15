أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وهي كالتالي:

الأمين العام للأمم المتحدة قلق من حالة خزان النفط "صافر" https://www.elyamnelaraby.com/495442/ شاهد.. "حجر وبروم ميفع" يثمنون زيارة وتوجيهات محافظ حضرموت للمديريتين https://www.elyamnelaraby.com/495447/ تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495464/ قيود حوثية جديدة تقوض عمل الصيادين في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495471/ Advertisements مأرب.. أسعار الفواكه والخضروات واللحوم https://www.elyamnelaraby.com/495421/ أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن https://www.elyamnelaraby.com/495422/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/495423/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495424/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/495425/

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