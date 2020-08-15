شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة تطلع على الإجراءات المتخذة لعمل فحوصات PCR في مختبرات عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلعت وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان المتحدث الرسمي للجنة العليا للطوارئ الدكتورة اشراق السباعي، على سير العمل والإجراءات المتخذة لعمل فحوصات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المختبر المركزي و عدد من المختبرات الخاصة بعدن.



وشددت السباعي ،على ضرورة التزام المختبرات الطبية الخاصة بالمعايير والشروط اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية خاصة الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا..مؤكدة أن الوزارة لن تتساهل مع أي مختبر يخل بالمعايير المتبعة لفحص (PCR)..منوهة على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للطب التشخيصي بالوزارة.

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