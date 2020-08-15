تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 الخليج 365 - خاص صدر يوم أمس الجمعة، البيان الصادر عن اللجنة الفنية لمكافحة وباء كورونا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

وقال البيان إنه بلغ إجمالي حالات الاشتباه بمرض فيروس كورونا COVID-19 الجديدة 5 حالات اشتباه موزعة كالتالي : 4 حالات من مديرية المكلا. وحالة قادمة من محافظة شبوة. حالتين تعافي جديد من مديرية المكلا وحالة تعافي لحالة قادمة من محافظة شبوة بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مستشفى شهيد الواجب و الإنسانية الدكتور رياض حبور الجريري. لا توجد وفيات. الوضع الصحي في مراكز العزل والفرز Advertisements مستشفى الجريري. حالتين دخول جديدة. لا يوجد حالات وفاة جديدة. 3 حالات تعافي جديدة. الحالات الحرجة ( 6 ). إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في المستشفى ( 22 ) حالة تحت أشرف طاقم طبي تخصصي. مركز العزل في مستشفى ابن سينا حالة دخول جديدة. لا توجد حالات وفاة جديدة. الحالات الحرجة ( 4 ) حالات. حالة إحالة الى مستشفى الجريري. إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة: ( 9 ) حالات تحت إشراف طاقم طبي تخصصي. العينات قيد الفحص سيتم إعلان نتائج الفحوصات في وقت لاحق

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