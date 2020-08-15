تراند اليوم : اتفرج .. هند القحطاني تنافس سما المصري وانجي خوري بفيديو فاضح

قامت الناشطة السعودية ​هند القحطاني بنشر مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام وأثارت من خلاله الكثير من الجدل مرة أخري من خلال ذلك الفيديو.

​هند القحطاني تنشر فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي:

وجاء ذلك بعد أن قامت الناشطة السعودية ​هند القحطاني بنشر مقطع فيديو حيث ظهرت فيه وهي ترتدي اللانجيري حيث استعرضت من خلاله بجسمها أمام متابعيها.

كما أن الناشطة السعودية ​هند القحطاني وصفت في ذلك الفيديو من خلال تقديمها إعلان عن قميص نوم يحمل باللون البرتقالي وقالت بالتعليق على ذلك الفيديو الأقمشة والفخامة شيء فاخر وشي روعة بجد روعة.

ثم وقفت أمام الكاميرا واستعرضت من خلال الفيديو مفاتنها فيه وهي تقول شوفو كيف شيء رائع كما استعرضت الناشطة السعودية ​هند القحطاني بعض من القطع الأخرى من الملابس الداخلية النسائية.

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وهو ما اعتبره الكثير من المتابعون بأنها قد تجاوزت للكثير من الخطوط الحمراء وأنها تقوم في الوقت الحالي ولا تمانع في فعل أي شيء لتكسب المال كما انها تعمل على أن تكون مثيرة للحديث وتحاول أن تتصدر التريند ومحركات البحث والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

فيديو الناشطة السعودية ​هند القحطاني وهي تستعرض بملابس اللانجيري: