شكرا لبحثكم عن خبر القيادي بالحراك الجنوبي حسن باعوم : لن نرضى الا بما يرتضيه شعب فلسطين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ادلى القيادي ومؤسس الحراك الجنوبي حسن باعوم بتصريح هام حول القضية الفلسطينية في ضوء اتفاق الامارات مع الكيان الإسرائيلي .

وقال باعوم في تصريحه : " إننا ومنذ استقلال دولتنا الجنوبية عام ١٩٦٧م ونحن مناصرون للشعب الفلسطيني وقضيتة، ولقد أحتضنت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك، قضية الشعب الفلسطيني، وأستقبلت القيادات والثوار الفلسطنيين، ووفرت لهم التدريب والمعسكرات والسلاح كما دعمنا القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية والاسلامية والعربية".

واضاف باعوم في تصريحه " لقد قمنا بذلك إيماناً منّا بحق الشعب الفلسطيني، ووقوفنا معه وإلى جانبه ليس مِنّةً منّا بل هو الواجب القومي والانساني تجاة شعب عربي مسلم له الحق في بناء دولته واستعادة أرضه".

واختتم باعوم تصريحه الصحفي : " نحن الى الآن لا زلنا نؤكد أن موقفنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته، ولن نرضى إلا بما يُرضيه، ونعارض ما يعارضه في قضيته، سيّما أننا نشهد موقفاً فلسطينياً جامعاً حول معارضة صفقة القرن، التي تختزل فلسطين وتنهي الأمل ببناء دولتها المستقلة".

ويرى مراقبون أن تصريح باعوم يأتي وكأنه رسالة لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تتماهى مع موقف الامارات من تطبيع للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي .