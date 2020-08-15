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شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مسؤول في الحكومة الشرعية بمأرب (صوره) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قْتل اليوم الجمعة، مسؤول في الحكومة الشرعية، بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظة.
وذكرت مصادر ميدانية، أن مدير عام الشئون الاجتماعية في مأرب حسن الشبواني، قتل وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في جبهات مارب.
وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، التي كثف من هجماتها خلال الأسابيع الماضية بهدف تحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.
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