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يزيد بن سلمان - شبوة - انفجار عنيف يهز مأرب ومصادر تكشف عن الأسباب قالت مصادر محلية وإعلامية، ان دوي انفجار عنيف هز مطارح نخلا بمحافظة مارب قبل قليل ناجم عن سقوط صاروخ باليستي حوثي. وذكرت المصادر نقلا عن سكان محليون، سماع دوي انفجار عنيف ناتج عن صاروخ باليستي من المحتمل ان تكون ميليشيا الحوثي قامت باطلاقه قبل قليل تجاه تجمعات الجيش الوطني. وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي استهدف تجمعات قوات الجيش في مطارح نخلا بمحافظة مارب.

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